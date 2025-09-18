Buongiorno, mamma! 3, il riassunto e le reazioni alla prima puntata
I momenti più importanti della prima puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 17 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dalla misteriosa morte di Anna al ritorno di Agata, sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda mercoledì 17 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Buongiorno, mamma! 3.
Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della prima puntata
Durante le feste di Natale, Guido vuole annunciare il suo matrimonio con Laura a tutta la sua famiglia.
Dopo aver ricevuto una chiamata da Guido, Agata torna a casa Borghi. Sole chiede ad Agata perché è fuggita a Londra.
Attraverso un flashback, scopriamo che Agata aveva avuto un'accesa lite con Guido qualche mese dopo la morte di Anna.
Guido apre il diario di Anna e chiama Vincenzo Colaprico. Greg fa la proposta di matrimonio a Sole, ma lei rifiuta. Dopo un malore, Francesca scopre di essere incinta.
Sole confessa ad Agata di aver letto dei messaggi di sua madre.
Leggi anche
CRONACA
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"
ANTICIPAZIONI
Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento
Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento
ANTICIPAZIONI
I temi e gli ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 19 settembre
I temi e gli ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 19 settembre