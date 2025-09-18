Mediaset Infinity logo
Buongiorno, mamma!
18 settembre 2025

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

I momenti più importanti della prima puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 17 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Dalla misteriosa morte di Anna al ritorno di Agata, sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda mercoledì 17 settembre in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Buongiorno, mamma! 3.

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della prima puntata

Durante le feste di Natale, Guido vuole annunciare il suo matrimonio con Laura a tutta la sua famiglia.

Dopo aver ricevuto una chiamata da Guido, Agata torna a casa Borghi. Sole chiede ad Agata perché è fuggita a Londra.

Attraverso un flashback, scopriamo che Agata aveva avuto un'accesa lite con Guido qualche mese dopo la morte di Anna.

Guido apre il diario di Anna e chiama Vincenzo Colaprico. Greg fa la proposta di matrimonio a Sole, ma lei rifiuta. Dopo un malore, Francesca scopre di essere incinta.

Sole confessa ad Agata di aver letto dei messaggi di sua madre.

