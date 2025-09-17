Mediaset Infinity logo
Buongiorno, mamma!
Buongiorno, mamma!
SERIE TV
18 settembre 2025

Buongiorno, mamma! 3, la prima puntata in streaming

La prima puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata di Buongiorno, mamma! 3 è andata in onda mercoledì 17 settembre in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la prima puntata della serie con protagonista Raoul Bova in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Giulio (Raoul Bova) e Agata (Beatrice Arnera) in Buongiorno, mamma! 3
Giulio (Raoul Bova) e Agata (Beatrice Arnera) in Buongiorno, mamma! 3

Buongiorno, mamma!, la trama della prima puntata

Natale in casa Borghi diventa il palcoscenico di nuove tensioni irrisolte e legami messi alla prova.

Il ritorno di Agata rallegra gli animi, ma incupisce Sole che non le perdona la lunga assenza. E poi c'è Laura, una donna che sembra molto vicina a Guido.

Tra rivelazioni inaspettate e verità sussurrate, le crepe potrebbero di nuovo allargarsi: indizi nascosti, gelosie e paure mettono a dura prova un equilibrio precario.

E mentre Guido scava nel passato di Anna, tutti sembrano avere qualcosa da perdere. Ma chi custodisce il segreto più pericoloso?

Dove vedere Buongiorno, mamma! in streaming gratis

Le nuove puntate di Buongiorno, mamma! 3 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione di Buongiorno, mamma! in streaming gratis su Mediaset Infinity.

