Brave and Beautiful, la serie con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, torna su Rete 4

Brave and Beautiful (titolo originale: Cesur ve Güzel) torna in televisione con i primi episodi dal lunedì al sabato alle 7.55 su Rete 4. La serie, composta da 123 episodi, vede come protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün.

Tutte le puntate di Brave and Beautiful sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Brave and Beautiful, il cast della serie

Kıvanç Tatlıtuğ interpreta il protagonista maschile Cesur Alemdaroğlu. L'attore è anche il protagonista di La ragazza e l'ufficiale, disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Tuba Büyüküstün dà il volto alla protagonista femminile Sühan Korludağ. L'attrice ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards, la seconda nomination è arrivata proprio per il suo ruolo in Brave and Beautiful. Nel cast sono presenti anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari, Devrim Yakut.

Brave and Beautiful, la trama della prima puntata

Nella prima puntata di Brave and Beautiful, Cesur, appena arrivato nella terra dei Korludag salva la vita a Sühan, figlia di Tahsin Korludag, il temuto padrone della maggior parte delle terre di tutta la regione.

Tra Cesur e Sühan si accende subito una scintilla, ma lei è fidanzata con Bülent. Korhan, fratello di Sühan, è sposato con Cahide e viene costantemente umiliato dal padre, Tahsin. L'unica cosa che possa mettere in buona luce Korhan agli occhi del padre è la nascita di un nipote maschio, ma Cahide non è ancora riuscita a rimanere incinta.

