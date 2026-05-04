Ecco cosa accadrà dall'11 al 15 maggio nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dall'11 al 15 maggio



Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa. Quando però Batu decide di non sporgere denuncia, Poyraz viene rilasciato.



Nel frattempo, Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità. Intanto, Poyraz, deciso a tenere Batu lontano da Haziran, lo invita a passare la notte da lui fingendo di voler chiarire dopo la lite.



Biricik lascia Batu solo in pasticceria per una consegna urgente, proprio mentre arriva Nehir, furiosa dopo aver scoperto che la madre vuole uscire con Fatih.



Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia. Scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui, che gli dice che non può tornare ad Istanbul perché è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.



Infine, Melisa e Alper continuano a fingere di stare insieme e Alper è sempre più nervoso, mentre Gorkem e Nehir vanno nella casa della defunta Hasibe per recuperare degli oggetti da vendere alla fiera di beneficenza.



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