Durante le prime puntate di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, conosciamo i protagonisti Haziran e Poyraz.
Haziran è una giovane donna che vive in città e riceve un nuovo incarico di lavoro. La ragazza deve avviare un nuovo progetto per un resort su un'isola dell'Egeo.
Haziran arriva sull'isola delle rondini e, durante una visita guidata, ruba il bilancio del frantoio di Poyraz. L'azienda pe cui lavora la ragazza è interessata ai terreni di Poyraz per costruire un hotel sull'isola.
Haziran e Poyraz si incontrano per la prima volta. La sera stessa, i due si ritrovano a ballare insieme a una maratona di balli tradizionali sull'isola.
Prima di rientrare a Istanbul, Haziran scopre che è Poyraz l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda.
Haziran scopre che sua madre sarà costretta a vendere la casa di famiglia a causa dei debiti.
Haziran decide di tornare sull'isola con una proposta per Poyraz. Per mantenere il suo segreto, Haziran decide di baciare Poyraz.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.