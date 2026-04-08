La puntata integrale del 9 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Poyraz spinge Haziran ad accettare un lavoro altrove e lei scopre di essere stata contattata da Biricik.
Tra minacce di ispezione, camerieri licenziati e un finto video "greco", finalmente l'inaugurazione si può svolgere in serenità.