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Be My Sunshine

SERIE TV09 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 9 aprile in streaming

La puntata del 9 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 9 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 9 aprile

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My SunshineAyca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz spinge Haziran ad accettare un lavoro altrove e lei scopre di essere stata contattata da Biricik.

Tra minacce di ispezione, camerieri licenziati e un finto video "greco", finalmente l'inaugurazione si può svolgere in serenità.

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