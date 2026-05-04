La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 5 maggio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine: la trama del 5 maggio

Alla festa di matrimonio, si presenta Batu e sconvolge gli equilibri che Poyraz e Haziran avevano raggiunto con tante difficoltà.

Idil cerca inutilmente di attirare l'attenzione di Poyraz, ma alla fine la ragazza decide di rinunciare a lui.

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