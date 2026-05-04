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Be My Sunshine

SERIE TV05 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 5 maggio in streaming

La puntata del 5 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 5 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 5 maggio

Alla festa di matrimonio, si presenta Batu e sconvolge gli equilibri che Poyraz e Haziran avevano raggiunto con tante difficoltà.

Idil cerca inutilmente di attirare l'attenzione di Poyraz, ma alla fine la ragazza decide di rinunciare a lui.

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