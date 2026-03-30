La puntata integrale del 31 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz organizzano il fidanzamento.
Intanto, Gorkem condivide con Poyraz le sue idee per arredare gli interni e Haziran tenta di corrompere un falegname affinché costruisca una struttura in tempo per l'evento.