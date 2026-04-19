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Be My Sunshine

SERIE TV20 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 20 aprile in streaming

La puntata del 20 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 20 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 20 aprile

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Alper vuole fidanzarsi con Biricik, ma è bloccato da una promessa fatta a Melisa, l’unica che può dargli il permesso.

Intanto Poyraz scopre dove si nasconde il cliente responsabile della lite e del video diffuso online per danneggiare l’hotel.

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