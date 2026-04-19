La puntata integrale del 20 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Alper vuole fidanzarsi con Biricik, ma è bloccato da una promessa fatta a Melisa, l’unica che può dargli il permesso.
Intanto Poyraz scopre dove si nasconde il cliente responsabile della lite e del video diffuso online per danneggiare l’hotel.