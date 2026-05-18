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Be My Sunshine

SERIE TV19 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 19 maggio in streaming

La puntata del 19 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 19 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 19 maggio

Ayça Ayşin Turan (Haziran) in una scena Be my Sunshine
Ayça Ayşin Turan (Haziran) in una scena Be my Sunshine

Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due si siano davvero lasciati.

Idil e Batu invece iniziano a nutrire dei sospetti sul loro rapporto.

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