Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due si siano davvero lasciati.

Idil e Batu invece iniziano a nutrire dei sospetti sul loro rapporto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google