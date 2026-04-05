La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 7 aprile.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran litiga con sua madre Zeynep e vuole evitare il pignoramento della loro casa di famiglia. Poyraz consola Haziran e Idil li vede.
Hakan minaccia di rivelare un segreto di Haziran, mentre Idil tenta di bloccare l'apertura dell'hotel di Haziran e Poyraz.