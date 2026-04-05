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Be My Sunshine

SERIE TV06 aprile 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata del 7 aprile

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 7 aprile su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 7 aprile.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) nella serie By My SunshineAyca Aysin Turan (Haziran) nella serie By My Sunshine

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 7 aprile

Haziran litiga con sua madre Zeynep e vuole evitare il pignoramento della loro casa di famiglia. Poyraz consola Haziran e Idil li vede.

Hakan minaccia di rivelare un segreto di Haziran, mentre Idil tenta di bloccare l'apertura dell'hotel di Haziran e Poyraz.

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