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Be My Sunshine

SERIE TV07 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni dell'8 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 8 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 8 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede l'8 maggio

Idil si finge malata e cerca il conforto di Poyraz, che le garantisce il suo sostegno nel momento di bisogno.

Intanto, Melisa e Haziran si confidano e decidono di dichiararsi ai loro rispettivi amori.

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