La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 8 maggio.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Idil si finge malata e cerca il conforto di Poyraz, che le garantisce il suo sostegno nel momento di bisogno.
Intanto, Melisa e Haziran si confidano e decidono di dichiararsi ai loro rispettivi amori.