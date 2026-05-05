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Be My Sunshine

SERIE TV06 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 7 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 7 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 7 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine.
Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 7 maggio

Haziran e Poyraz concludono la loro serata in spiaggia in modo del tutto inaspettato.

Il giorno dopo, i due ragazzi si ritrovano a consegnare dell'olio a una coppia dell'isola.

Poyraz e Haziran riusciranno a ritrovare la serenità nel loro rapporto?

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