Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La nuova puntata di Be My Sun shi ne ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 5 giugno.

Haziran ha lasciato l’isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz prima la cerca ovunque, poi finisce per accettare la situazione.

Nel frattempo, Biricik deve completare i lavori nel negozio, ma scopre che Beyazit la sta boicottando.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google