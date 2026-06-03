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Be My Sunshine

SERIE TV04 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 5 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 5 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 5 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 5 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Haziran ha lasciato l’isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz prima la cerca ovunque, poi finisce per accettare la situazione.

Nel frattempo, Biricik deve completare i lavori nel negozio, ma scopre che Beyazit la sta boicottando.

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