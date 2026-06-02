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Be My Sunshine

SERIE TV03 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 4 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 4 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 4 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 4 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Zorba viene ritrovato in fin di vita e deve essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Aliye informa Poyraz dell'accaduto con un messaggio, costringendolo a fare ritorno a casa.

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