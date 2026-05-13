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Be My Sunshine

SERIE TV14 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 15 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 15 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 15 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 15 maggio

Melisa e Alper continuano a fingere il loro fidanzamento, Alper, però è sempre più nervoso.

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