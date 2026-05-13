La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 15 maggio.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Melisa e Alper continuano a fingere il loro fidanzamento, Alper, però è sempre più nervoso.
Gorkem e Nehir si dirigono nella casa della defunta Hasibe per recuperare degli oggetti da vendere alla fiera di beneficenza.