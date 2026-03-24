Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Haziran ha passato la notte a far baldoria, ma la mattina dopo ha una riunione importante: deve presentare un nuovo concept per il progetto di un resort su un’isola del Mar Egeo . Ma nel terreno destinato al resort vive Poyraz , che conduce una vita serena assistendo la nonna malata.

I primi dieci minuti de Be My Sunshine ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile da mercoledì 25 marzo in streaming su Mediaset Infinity, sono in anteprima gratis da martedì 24 marzo su Mediaset Infinity.

Haziran (Ayca Aysin Turan) in una scena di Be my sunshine

Il cast di Be My Sunshine include Ayca Aysin Turan, attrice turca del 1992, che interpreta la protagonista femminile Haziran, una ragazza di Istanbul dedita alla carriera.

Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990, interpreta il protagonista maschile Poyraz. Poyraz è un contadino che vive su un’isola remota dell’Egeo, dove possiede una piccola fabbrica di olio.

Selma è la zia di Haziran ed è interpretata da Nihan Buyukagac, attrice che abbiamo già conosciuto nella serie Brave and Beautiful con Kivanc Tatlitug.

Ipek Tenolcay è Zeynep, la mamma di Haziran. L'attrice ha reictato nelle serie DayDreamer - Le ali del sogno e The Family.