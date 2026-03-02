Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 14 marzo

Scott Clifton (Liam) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 9 a sabato 14 marzo, alla Forrester Creations Ridge ha proposto a Brooke di sostituirsi a lui assumendo il ruolo di co-amministratore delegato al fianco di Steffy. Sebbene lusingata e onorata dalla fiducia di Ridge, Brooke rifiuta l'offerta.

Contemporaneamente, Steffy è in preda a una forte ansia a causa di Finn e Hope. Confida a Liam che Finn l'ha criticata per la sua decisione aziendale.



Liam è d'accordo sulla pericolosità di Sheila e da parte sua non la vuole vicina a Beth.



Bill scopre ufficialmente di essere il padre di Luna dopo un test di paternità somministrato da Li. Poppy conferma la verità tenuta nascosta per oltre vent'anni e la famiglia sembra pronta a iniziare una nuova vita, tanto che Bill invita Poppy e Luna a trasferirsi da lui.

