ANTICIPAZIONI02 marzo 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 14 marzo

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
Scott Clifton (Liam) in una scena di BeautifulScott Clifton (Liam) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 9 a sabato 14 marzo, alla Forrester Creations Ridge ha proposto a Brooke di sostituirsi a lui assumendo il ruolo di co-amministratore delegato al fianco di Steffy. Sebbene lusingata e onorata dalla fiducia di Ridge, Brooke rifiuta l'offerta.

Contemporaneamente, Steffy è in preda a una forte ansia a causa di Finn e Hope. Confida a Liam che Finn l'ha criticata per la sua decisione aziendale.

Liam è d'accordo sulla pericolosità di Sheila e da parte sua non la vuole vicina a Beth.

Bill scopre ufficialmente di essere il padre di Luna dopo un test di paternità somministrato da Li. Poppy conferma la verità tenuta nascosta per oltre vent'anni e la famiglia sembra pronta a iniziare una nuova vita, tanto che Bill invita Poppy e Luna a trasferirsi da lui.

