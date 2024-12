Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 14 dicembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, la relazione tra Hope e Thomas raggiunge un punto di svolta, con Hope che si abbandona a emozioni mai provate prima e chiede a Thomas di mantenere segreta la loro storia per il momento. Il loro legame non rimane nascosto a lungo: Brooke sorprende i due insieme e insiste perché Hope interrompa la relazione, temendo che possa compromettere il suo equilibrio e il matrimonio con Liam.

Nel frattempo, Finn teme che Liam, vulnerabile dopo la rottura, possa cercare conforto in Steffy, ignorando che i due si sono già baciati in passato.

Alla Forrester Creations, Ridge e Carter discutono del cambiamento positivo di Thomas, ma Brooke è preoccupata per il potenziale impatto della relazione tra lui e Hope. Nonostante il suo tentativo di mantenere il segreto, Hope difende la sua scelta, dichiarando che Thomas è l’uomo che desidera, a differenza di Liam, il cui cuore è diviso tra due famiglie.

Finn si sente minacciato dalla possibilità di un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy, mentre Ridge minimizza le implicazioni del bacio tra Hope e Thomas.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE