Beautiful, le trame della settimana dal 5 all'11 agosto

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto, Bill, con le sue abilità manipolatorie e facendo leva sulle debolezze di Sheila, la convince ad accettare di diventare sua moglie e la porta a confessare i suoi efferati omicidi. Quando Bill si allontana per parlare con Ridge, Sheila sente una frase che la insospettisce e scopre la trappola che lui e Ridge le hanno teso per riportarla definitivamente dietro le sbarre. Brooke, Katie e Carter, ignari della trappola che Ridge e Bill hanno teso a Sheila, continuano ad interrogarsi su cosa possa aver portato Bill ad innamorarsi di Sheila e ad introdurla a casa sua. Per sfuggire alla cattura, Sheila si butta dal balcone di casa di Bill e riesce a scappare in automobile. Bill la insegue. Mentre Deacon e Hope stanno facendo una chiacchierata tranquilla a "Il Giardino", ignari di tutto ciò che sta accadendo, l'F.B.I. cerca Sheila per tutta la città. Deacon riceve un messaggio di Sheila che gli chiede di raggiungerlo a casa sua. Quando Deacon arriva, Sheila gli spiega quello che è successo e gli chiede di fuggire con lei. Deacon è titubante, e prende tempo per decidere.

