Beautiful, le trame della settimana dal 31 marzo al 6 aprile

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, Sheila e Deacon sono sempre più attratti l'uno dall'altra, ma lei teme che la loro relazione possa compromettere il rapporto di lui con la figlia e mettere a rischio "Il Giardino". Tuttavia, Deacon sorprende tutti proponendole di sposarlo e, dopo molte esitazioni, Sheila accetta.

Taylor è sconvolta dalla relazione tra Thomas e Hope, temendo che possa far perdere l'equilibrio al figlio. Cerca di farlo ragionare, ma lui è irremovibile. Anche Hope si confronta con Brooke e Ridge, difendendo la sua libertà di frequentare Thomas senza impegni, ribadendo di non escludere di somigliare a sua madre.

Eric è determinato a creare la sua ultima collezione senza Ridge, ma le sue condizioni di salute preoccupano sempre più Donna. Il dottor Colby sospetta episodi ischemici e richiede ulteriori esami, ma Eric continua a ignorare i segnali del suo corpo.

Mentre Brooke, Ridge e Carter cercano di comprendere l’ostinazione di Eric nel portare avanti due collezioni dispendiose, R.J. si trova tra due fuochi: rispettare la fiducia del nonno o avvertire la famiglia delle sue reali condizioni.

