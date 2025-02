Beautiful, le trame della settimana dal 3 all'8 marzo

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 3 a sabato 8 marzo, alle preghiere accorate di Finn, che vuole partire con Steffy e i bambini, lei si oppone perché sa che ovunque lui andrà, Sheila lo seguirà. Sheila torna a casa da Deacon e, nonostante tutti i discorsi fatti con Finn, conferma la volontà di rivedere suo figlio a tutti i costi e di avere un posto nella sua vita. Deacon le racconta della visita di Ridge e Carter e della loro ferma intenzione di impedirle di nuocere alla loro famiglia e a Steffy in particolare. Alla Spencer, Wyatt non crede che Liam dubiti di Finn solo per proteggere Steffy e i bambini, ma che speri, invece, che tra Steffy e il marito tutto finisca, permettendo così a lui di rimettersi con lei. Quando Steffy, prima di partire va da Liam, per avvertirlo che partirà anche con Kelly, lui non si oppone, ma spera di andarla a trovare e le ripete di amarla e che la amerà sempre. Liam affronta la fine del suo matrimonio con Hope, dovuta al fatto che lei lo ha tradito con Thomas; confessa a Bill e a Wyatt di amare ancora Steffy e di sperare di poter tornare con lei, ma riconosce le difficoltà, perché Steffy e Finn sono ancora sposati. Ridge manifesta preoccupazione per la scelta di Eric, ritenendo che questa nuova sfida possa metterlo troppo sotto pressione. Brooke offre il suo sostegno a Ridge, mentre quest'ultimo cerca di trovare un equilibrio tra il bene dell'azienda e il rispetto per le scelte di suo padre. Ridge confessa a Brooke che il fatto di non essere ancora riuscito a far appassionare il loro figlio R.J. al lavoro di stilista è per lui una spina nel fianco e inoltre di essere preoccupato per le tensioni con il padre, che non vuole assolutamente rallentare il ritmo di lavoro come lui gli ha suggerito. Eric rivela a Brooke di aver ragione di credere che Ridge abbia intenzione di metterlo da parte e la invita ad avvertirlo di non riposare sugli allori, ma di lavorare al massimo delle sue capacità perché è pronto a dimostrargli di essere ancora uno stilista migliore di lui. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

