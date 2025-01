Beautiful, le trame della settimana dal 3 all'8 febbraio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 3 a sabato 8 febbraio, Ridge e Taylor si trovano in disaccordo sul destino di Steffy e Finn, divisi dal legame di quest'ultimo con Sheila. Finn, determinato a riconquistare la sua famiglia, chiede aiuto a R.J., mentre Liam riflette sull'opportunità di riconquistare Steffy.

Intanto, alla Forrester Creations, tra sogni di collezioni d'alta moda di Eric e dinamiche familiari complesse, Ridge propone a Brooke di risposarlo.

