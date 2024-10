Beautiful, le trame della settimana dal 28 ottobre al 2 novembre

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre, Brooke archivia l'amicizia con Taylor come un momento di crescita che le ha permesso di mettere a fuoco le sue priorità e i suoi desideri. La sua priorità è ora, come sempre, l'amore per Ridge. Ridge però è rimasto molto turbato. Nel mentre alla Forrester fervono i preparativi per il viaggio a Roma per "Hope for the Future".

Taylor e Ridge affrontano con Thomas la spinosa questione che è stata messa in luce da Steffy. Non solo in ufficio si mormora che Hope provi dei sentimenti per Thomas, ma la stessa sorella ne è assolutamente certa.

Liam continua a non fidarsi di Thomas e chiede a Hope di andare a Roma da sola. Ma Hope è irremovibile nel voler portare anche Thomas in qualità di capo stilista della linea.

Brooke teme di nuovo che la figlia possa nutrire dei sentimenti per Thomas e cerca di dissuaderla dal portarlo con sé. Tuttavia, poiché Hope è decisa, Brooke si consola pensando che anche lei sarà presente e potrà così osservare la situazione.

Il clima di sfiducia che la circonda mette a dura prova Hope. Una letterina di Douglas, che chiama papà e mamma Thomas e Hope, mette quest'ultima di fronte ai propri sentimenti e ai propri desideri che sembrano portarla verso Thomas.

Hope è turbata da fantasie su di lei e Thomas che fanno l'amore e la sua attrazione per lui sembra crescere sempre più. Steffy nota la sua distrazione e la collega al fratello, invita quindi Hope a prestare molta attenzione perché Thomas non può assolutamente ricadere nell'ossessione per lei.

