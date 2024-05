Beautiful, le trame della settimana dal 27 maggio al 2 giugno

Annika Noelle (Hope Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno, Hope è affranta per la critica negativa alla nuova collezione di "Hope for the Future" e si chiede se non sia il caso di richiamare Thomas in squadra con lei. Thomas confida a Paris che spera di rientrare alla Forrester, poi incontra Steffy in ufficio.

Dopo l'articolo negativo sulla nuova collezione, "Hope for the Future" è sull'orlo del fallimento e Thomas va da Steffy offrendo la sua collaborazione per salvare la linea. Poi, le mostra dei bozzetti che ha disegnato per la linea di Hope.

Paris chiede a Hope di meditare sul ritorno di Thomas in squadra per salvare la linea "Hope for the Future", e lei, all'inizio riluttante, comincia a considerare l'idea. Hope sembra quasi convinta che l'unica soluzione possibile per risollevare il suo progetto "Hope for the Future" sia di accogliere nuovamente in squadra Thomas, ma quando tenta di proporlo a Steffy, quest'ultima la dissuade.

Finn ribadisce a Sheila che qualsiasi ravvicinamento tra loro sarà impossibile e che lui farà tutto quello che può per farla tornare dietro le sbarre. Katie cerca di far ragionare Bill sui pericoli che corre avendo una relazione con Sheila e sembra toccare le corde giuste.

Taylor continua a pensare che l'unica soluzione al pericolo che Sheila rappresenta è che lei vada a costituirsi alla polizia confessando di aver sparato a Bill. Mentre Steffy e Hope cercano di dissuadere Taylor dal costituirsi alla polizia, Katie va a parlare con Bill per indurlo a ragionare, ma si trova di fronte a un muro di gomma. Per capire come comportarsi in futuro, Katie va poi da Steffy e le chiede di rivelarle in che modo Bill la stia ricattando, ma è Taylor a risponderle.

Taylor confessa a Katie che la ragione per cui Bill ha potuto ricattare Finn e Steffy per non farli testimoniare contro Sheila, è che lei stessa, anni prima, gli ha sparato a sangue freddo. Scioccata dalla rivelazione di Taylor, Katie pretende di conoscere il motivo di quel gesto ignobile. Deacon, diventato proprietario de "Il Giardino", racconta a Hope e a Brooke i suoi piani per valorizzare l'attività.