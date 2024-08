Beautiful, le trame della settimana dal 26 agosto all'1 settembre

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre, Taylor invita Ridge a una cena in famiglia, non mancando di lanciare una frecciatina riguardo alla recente serata tra Ridge e Brooke che ha rischiato di prendere una piega romantica. Taylor si dice comunque felice del nuovo rapporto di amicizia che ha costruito con Brooke e promette di compensare la sua lunga assenza dovuta agli anni di volontariato in Africa.

Thomas è determinato a riconquistare la stima di tutti, in particolare di Hope. La loro collaborazione professionale alla Forrester per la linea "Hope for the Future" procede a gonfie vele, con Thomas che sembra essersi davvero riscattato sia creativamente che personalmente. Liam, però, rimane scettico e preoccupato, poiché non crede al cambiamento di Thomas.

Steffy cerca di rassicurare Liam sulla sincerità del cambiamento di Thomas, sottolineando che non avrebbe mai sostenuto il suo ritorno se non fosse stata sicura del suo miglioramento. Liam, però, non riesce a scrollarsi di dosso i suoi timori e continua a dubitare di Thomas.

Nonostante l’apparente serenità lavorativa, Hope è tormentata da fantasie su Thomas, che non riesce a spiegarsi. Durante un pranzo, Brooke e Taylor discutono delle loro aspettative sentimentali e Taylor incoraggia Brooke a dare un’altra possibilità a Hollis, il quale ha espresso interesse a conoscerla meglio.

Brooke declina l'invito di Hollis, confessando a Taylor di essere preoccupata per il suo rapporto con Hope dopo una recente discussione. Le due donne condividono il desiderio di proteggere i loro figli e di mantenere la pace nelle loro vite.

È il compleanno di Steffy e alla Forrester Ridge la sorprende mostrandole le foto di famiglia che celebrano i momenti di amore e serenità vissuti insieme. Taylor si unisce ai festeggiamenti e, quando rimane sola con Ridge, i due riflettono su quanto siano fortunati ad avere una figlia come Steffy e ad aver mantenuto unita la famiglia nonostante le difficoltà.

A casa, Steffy riceve la visita di Liam, e i due ricordano i momenti del loro amore passato, ora trasformato in un profondo affetto grazie anche al loro ruolo di genitori di Kelly. La serata di Steffy si conclude con Finn, con cui rivive la terribile esperienza vissuta con Sheila e la gioia di essersi ritrovati, sentendo di aver ricevuto una seconda opportunità nella vita.

