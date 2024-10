Beautiful, le trame della settimana dal 21 al 26 ottobre

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 21 a sabato 26 ottobre, Carter e Katie discutono dell'imminente trasferta a Roma per l'evento "Hope for The Future", sperando che sia l'occasione perfetta per una riconciliazione romantica tra Brooke e Ridge.

Taylor tenta di convincere Deacon a dichiararsi nuovamente a Brooke, sperando di allontanarla da Ridge.

Brooke e Taylor hanno un confronto acceso alla Forrester, con Brooke che accusa Taylor di aver tradito il loro patto di amicizia, mentre Taylor ribatte rinfacciando il passato sentimentale burrascoso di Brooke.

Ridge, consapevole della lealtà di Brooke, rimane neutrale nel conflitto, ma cerca di rassicurarla.

Hope viene a sapere del litigio tra sua madre e Taylor e si confida con Thomas, che cerca di rimanere neutrale nonostante la sua posizione delicata come figlio di Taylor.

