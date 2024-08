Beautiful, le trame della settimana dal 2 all'8 settembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Joshua Hoffman (R.J. Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 2 settembre a domenica 8 settembre, Bill e Taylor fanno visita a Sheila in carcere. Bill ha già rinfacciato a Sheila tutto il male che ha causato, e ora tocca a Taylor affrontarla. Taylor le ricorda tutte le sofferenze che ha inflitto alla sua famiglia, ma Sheila rimane impassibile e promette di non arrendersi mai. Nel frattempo, Hope si congratula con Deacon per il suo coinvolgimento nella cattura di Sheila, anche se lui minimizza il suo ruolo, lodando l'organizzazione di Bill e Ridge.

Mentre Bill porta Taylor da Sheila, Carter cerca di capire cosa Katie provi ancora per Bill. Nonostante l'eroismo di Bill nel caso di Sheila, Carter le ricorda le ragioni per cui il loro matrimonio è finito. Quando Bill ritorna, dichiara nuovamente il suo amore per Katie, chiedendole di tornare con lui.

Brooke e Hope discutono del cambiamento positivo di Deacon, che ora gestisce con successo "Il Giardino" e ha dimostrato di essere cambiato anche aiutando nella cattura di Sheila. Tuttavia, Deacon è tormentato dal suo tradimento nei confronti di Sheila e le confessa il suo amore durante una visita in prigione. Sheila, pur comprendendo le sue motivazioni, lo saluta augurandogli il meglio.

R.J. torna in città dopo un lungo periodo trascorso a viaggiare come influencer. I suoi genitori, Brooke e Ridge, sono entusiasti del suo ritorno e lui dichiara di voler restare a Los Angeles per un po’. Quando Charlie annuncia il suo arrivo, Hope si precipita ad accoglierlo, mentre Thomas sembra esitare.

Taylor, parlando con Thomas, cerca di indagare sul suo stato d'animo. Thomas assicura di essere concentrato sul lavoro e sui suoi doveri come genitore, affermando di aver superato la sua ossessione per Hope. Hope stessa conferma a Taylor di aver ritrovato una grande armonia professionale con Thomas e di essere felice dei cambiamenti positivi nella sua vita.

