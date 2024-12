Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 dicembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) e Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, Hope e Liam affrontano un confronto doloroso. Hope confessa che la sua relazione con Thomas non è stata un semplice errore, ma il risultato di anni di frustrazione nel sentirsi una figura marginale nella vita di Liam, sempre diviso tra lei e Steffy.

Sheila, processata per omicidio, ottiene un verdetto sorprendente: la confessione a Bill è considerata illegale, portando alla sua scarcerazione.

Ignara dell’abbraccio tra Finn e Sheila, Steffy, determinata a proteggere la sua famiglia, organizza un aumento della sorveglianza e dispone guardie del corpo per sé, Finn e i bambini.

Brooke, Ridge e Deacon riflettono sui pericoli che Sheila ha rappresentato per anni.

Mentre le dinamiche tra Liam, Steffy e Finn si complicano, Hope affronta le conseguenze delle sue azioni, trovandosi al centro delle critiche di Wyatt.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE