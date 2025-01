Beautiful, le trame della settimana dal 13 al 18 gennaio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Kimberlin Brown (Sheila Carter), Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) e Sophia Paras McKinlay (Kelly) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal luned al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 13 a sabato 18 gennaio, Steffy continua a difendere Finn, certa che l’amore del marito per lei sia genuino e che non possa esserci un legame reale tra lui e Sheila, la madre biologica che ha tentato di distruggere le loro vite.

Nel frattempo, Sheila spia Finn e Kelly sulla spiaggia, convinta che stia conquistando un posto nella vita del figlio e del nipote. Quando Kelly, lasciata momentaneamente sola, viene travolta dalle onde, Sheila interviene prontamente e salva la bambina.

Steffy, venuta a sapere dell’accaduto, si infuria con Finn. La sola idea che Sheila abbia salvato Kelly la disgusta, vedendo nell’episodio una chiara minaccia: Sheila non ha alcuna intenzione di uscire dalle loro vite.

Liam mostra a Steffy un video che testimonia un abbraccio tra Finn e Sheila nei corridoi del tribunale.

Nel frattempo, Sheila torna a casa da Deacon, convinta che il suo gesto cambierà la percezione di Finn nei suoi confronti.

