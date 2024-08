Beautiful, le trame della settimana dal 12 al 18 agosto

Ridge e Bill in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto, Sheila, ormai in trappola, cede e cade a terra, svenuta. Dopo essere stata catturata da Baker, la donna fugge per l'ennesima volta, ma Bill riesce a stanarla e lei ha un infarto. Trasportata in ospedale, Sheila è affidata alle cure di Li e Finn. Quale momento migliore per non intervenire e lasciarla morire, liberandosi così di lei una volta per tutte? Nel frattempo, Ridge convoca tutti i parenti a casa di Eric dove, insieme a Bill, sta per svelare la verità sul piano che ha portato all'arresto di Sheila. Finn riesce a salvare Sheila sotto lo sguardo attonito di Steffy e nonostante la contrarietà di Li che avrebbe voluto lasciarla morire. Wyatt, Hope e Liam ripercorrono nei dettagli con Bill quello che è successo da quando lui e Ridge hanno messo in piedi con l'F.B.I. e Baker il piano per incastrare Sheila. Liam, a pranzo a "Il Giardino" con Wyatt continua a esprimere la sua inquietudine e il sospetto che da un momento all'altro Thomas possa ricadere nell'ossessione per Hope. Se da una parte cerca di tranquillizzarlo, dall'altra il fratello non può che condividere la diffidenza di Liam e invitarlo a stare in guardia. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

