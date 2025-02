Beautiful, le trame della settimana dal 10 al 15 febbraio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, Thomas confida a Steffy di sperare che Hope lasci Liam ora che i due hanno firmato i documenti per il divorzio. Steffy, però, lo mette alla prova, chiedendogli se sarebbe pronto ad accettare una loro riconciliazione.

Hope si confronta con Liam e Brooke, ammettendo di essersi smarrita e di voler riprendere il controllo della sua vita.

Alla Forrester, Ridge interroga Thomas sul suo rapporto con Hope, ma l'arrivo di R.J. interrompe la conversazione.

Hope si presenta a casa di Thomas in lacrime, ricordando il dolore vissuto quando Liam le nascose la verità su Beth.

Hope chiede a Liam di ricostruire il loro matrimonio, ma lui è troppo segnato dal suo legame con Thomas e decide di chiudere definitivamente la loro storia.

Liam confida a Wyatt di aver detto addio a Hope, riconoscendo di essere sempre stato innamorato di Steffy e di non poter tornare indietro.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

