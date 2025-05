Beautiful torna in Italia per girare delle puntate speciali a Napoli e Capri

Beautiful - la soap opera più famosa al mondo, in onda tutti i giorni alle ore 13.40 su Canale 5 - torna a girare in Italia e sceglie Napoli e Capri per ambientare le nuove appassionanti storie, sotto la direzione creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell. Attesi quattro grandi e storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, l'indimenticabile Nick Marone. L’Italia, grazie all'immensa popolarità di Beautiful da decenni, si conferma il paese in assoluto più amato dalla serie. Dopo il Lago di Como (1997), Venezia (1999), Portofino (2002), la Puglia (2012) e Roma (2023), dal 28 al 31 maggio 2025 verranno realizzate nuove puntate "italiane" che il pubblico nostrano potrà vedere nel 2026, mentre la messa in onda statunitense è prevista per luglio 2025. I fan italiani della serie avranno l'opportunità di incontrare il cast in occasione di uno speciale evento aperto al pubblico a Napoli presso il Castel Nuovo previsto per sabato 31 maggio dalle ore 14 alle ore 17. Beautiful è la soap opera più vista al mondo trasmessa in oltre 100 paesi. Ha girato episodi anche ad Abu Dhabi e Dubai (2014), in Australia (2007 e 2017), in Danimarca (2015), in Francia (2014), in Messico (2011), nel Principato di Monaco (2013, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2023) e nei Paesi Bassi (2014), oltre a incontri e tour con i fan in Sud Africa, Bulgaria, Islanda, Finlandia, Belgio, Canada e Grecia.

