Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda martedì 9 aprile su Canale 5, Bill è sempre più solo e depresso, al punto che neanche le provocazioni di Deacon lo scuotono. Steffy e Thomas si accusano a vicenda per il mancato matrimonio dei loro genitori. Nella puntata che è stata trasmessa lunedì 8 aprile, invece, Ridge rivela a Brooke la verità sulla telefonata ai servizi sociali e le chiede scusa per le accuse mosse verso di lei. La reazione di Brooke è composta e ferma. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

