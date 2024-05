Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda martedì 7 maggio su Canale 5, Bill promette a Steffy che non denuncerà Taylor solo a patto che lei e Finn non denuncino Sheila. Li va a trovare Sheila in carcere per mostrarle tutta la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 6 maggio, invece, Steffy vuole avere la certezza che Bill non sporgerà denuncia contro sua madre per avergli sparato anni prima, ma l'uomo, che sembra ormai completamente plagiato da Sheila, le propone un patto scellerato.

