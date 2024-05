Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 6 maggio su Canale 5, Steffy vuole avere la certezza che Bill non sporgerà denuncia contro sua madre per avergli sparato anni prima, ma l'uomo, che sembra ormai completamente plagiato da Sheila, le propone un patto scellerato. Nell'episodio che è stato trasmesso domenica 5 maggio, invece, la cattura di Sheila solleva un interrogativo di fondo: cosa ha spinto Bill, un potente uomo d'affari, a consegnare alla giustizia Sheila che aveva difeso fino a un attimo prima? Il mutismo di Bill alle domande che gli vengono poste prima da Liam e Wyatt e poi da Steffy non rende semplice la risposta a questa domanda. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE