Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5, Steffy è stupita nel vedere Ridge e Taylor baciarsi, così i due confermano di essere tornati insieme. Successivamente tutti e tre lo annunciano a Thomas con una videochiamata. Il giovane da' a sua volta la notizia a Eric e a Donna, dicendo che la storia del padre con Brooke è finita. Nella puntata che è stata trasmessa sabato 3 febbraio, invece, mentre Brooke cerca di arrivare ad Aspen in tempo per evitare che Ridge ritoni con Taylor, lui sta cercando di convincere Taylor della sincerità dei suoi sentimenti nei suoi confronti, e le promette di aver definitivamente chiuso con Brooke. Alla fine, Ridge e Taylor si baciano. In quel momento, sopraggiunge Steffy. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

