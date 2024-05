Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 4 maggio su Canale 5, Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker perché vuole che la donna sia arrestata per poi poterla liberare definitivamente.

La cattura di Sheila dopo che Bill ha chiamato la polizia, fa tirare a tutti un sospiro di sollievo. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 3 maggio, invece, Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila che ha commesso tanti sbagli come lui ed è l'unica persona che riesca a vederlo per come lui davvero è, mentre da tutti gli altri si sente tradito e abbandonato. Nel frattempo, Liam e Wyatt si ritrovano a casa del padre, preoccupati per i suoi strani atteggiamenti. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE