Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 3 maggio su Canale 5, Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila che ha commesso tanti sbagli come lui ed è l'unica persona che riesca a vederlo per come lui davvero è, mentre da tutti gli altri si sente tradito e abbandonato.

Nel frattempo, Liam e Wyatt si ritrovano a casa del padre, preoccupati per i suoi strani atteggiamenti. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 2 maggio, invece, Bill sembra impazzito: protegge Sheila ricattando in modo orribile Steffy . Se lei denuncerà Sheila, lui denuncerà alla polizia Taylor che anni prima gli aveva sparato. Steffy e Finn cercano di farlo tornare alla ragione, ma lui sembra irremovibile.