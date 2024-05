Everywhere I go, le anticipazioni del 20 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 20 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir ha deciso di raccontare un pezzo fondamentale del suo passato a Selin: la sua storia d'amore con Eylul. Le due donne, però, stanno stringendo amicizia e Demir vorrebbe allontanarle, così chiede a Burak di concedere a Selin due giorni di ferie. Intende portare la ragazza nel vecchio chalet di montagna di suo padre, che nel frattempo è stato acquistato, a sua insaputa, da Vedat. Nella puntata precedente, pubblicata venerdì 17 maggio, invece, Demir va sull'isola di Buyukada a cercare Selin a casa della signora Turkan e la riaccompagna a casa. Elyul è delusa e molto triste nel constatare questa situazione. Nel frattempo, al vivaio Vedat incontra Merve, intenta a sistemare delle piante nei vasi in quanto non era riuscita a dormire a causa delle tensioni con Bora che vuole chiedere il divorzio. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

