Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 3 aprile su Canale 5, Katie e Donna fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita. Nel frattempo, Carter si appresta a celebrare la cerimonia nuziale che unirà per sempre di Ridge e Taylor. Nell'episodio che è stato trasmesso martedì 2 aprile, invece, Taylor è combattuta tra la spinta alla sincerità e la paura di perdere la felicità ormai vicinissima. Brooke, profondamente ferita, ma ancora innamorata, sembra rassegnata all'imminente matrimonio di Ridge con Taylor, circondata dall'affetto delle sorelle. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

