Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 29 febbraio su Canale 5, Paris si lascia sfuggire con Thomas l'apprezzamento di Hope proprio nei confronti dell'uomo, e quest'ultimo ne approfitta per chiederle se abbia mai fantasie su di lui. Nel frattempo, Liam e Brooke si confrontano sulle rispettive e simili preoccupazioni per Hope, che sembra ormai plagiata da Thomas. Nell'episodio che è stato trasmesso mercoledì 28 febbraio, invece, Hope e Paris sorprendono Thomas seminudo mentre si sta cambiando nel suo ufficio, e rimangono colpite dalla sua prestanza fisica. Dietro insistenza dell'amica, Hope ammette di trovarlo molto attraente. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

