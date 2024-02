Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 27 febbraio su Canale 5, con grande pazienza e grazia, Brooke ripete anche a Bill ciò che aveva detto precedentemente anche a Deacon, ovvero che Ridge è l'unico uomo della sua vita. Nel fratempo, Ridge e Taylor fanno programmi per il futuro nella casa sulla spiaggia, ma l'uomo è turbato per il fallimento del suo matrimonio con Brooke. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 26 febbraio, invece, Bill comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla; il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

