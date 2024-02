Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 26 febbraio su Canale 5, Bill comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla; il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Si dichiara a Brooke e riceve lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon. Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 24 febbraio, invece, Taylor comunica a Steffy di avere una sorpresa per Ridge. Lo conduce alla casa sulla spiaggia, dove hanno vissuto momenti indimenticabili, e gli dice di averla riacquistata da Wyatt per viverci insieme. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

