Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 25 maggio su Canale 5, Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. In presenza di Sheila, Brooke fa un appassionato discorso a Bill. Grazie al suo discorso, alla fine sembra smuovere qualcosa in Bill.

Deacon è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante "Il Giardino"; Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Brooke cerca di convincere Bill a liberarsi di Sheila, ma non c'è niente da fare, lui è irremovibile e le risponde di aver bisogno di Sheila. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 24 maggio, invece, Steffy e Finn sono pronti ad affrontare gli eventuali colpi di testa di Sheila. Brooke, Hope e Liam parlano di come Bill stia ricattando Taylor per tenere Sheila fuori di prigione.