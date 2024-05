Una scena della puntata del 24 maggio di Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 24 maggio su Canale 5, Steffy e Finn non intendono abbassare la guardia e si dichiarano pronti ad affrontare i suoi eventuali colpi di testa. Brooke, Hope e Liam parlano di come Bill stia ricattando Taylor per tenere Sheila fuori di prigione. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 23 maggio, invece, Bill informa i figli che il suo rapporto con Sheila è ben saldo. Steffy e Finn cercano di vivere con serenità nonostante Sheila sia a piede libero. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE