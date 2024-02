Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 24 febbraio su Canale 5, Taylor comunica a Steffy di avere una sorpresa per Ridge. Lo conduce alla casa sulla spiaggia, dove hanno vissuto momenti indimenticabili, e gli dice di averla riacquistata da Wyatt per viverci insieme. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 23 febbraio, invece, Ridge conferma a Brooke la sua decisione di lasciarla definitivamente e di tornare con Taylor. Bill confida a Liam che coglierà l'occasione per cercare di riconquistare Brooke. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE