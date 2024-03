Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 23 marzo su Canale 5, Hope invita sua madre, inutilmente, ad avere un atteggiamento meno duro nei confronti di Thomas. Douglas gioca con l'app che clona le voci; Donna trova il gioco divertente e vuole aiutare il nipote a recuperare vecchie voci registrate, ma Thomas la ferma in tempo e proibisce al figlio di continuare a usarla. Mentre Thomas teme in cuor suo che si venga a scoprire che lui stesso ha contraffatto la voce di Brooke per fingere che sia stata lei a denunciarlo al Servizio Tutela Minori, Brooke continua a chiedersi cos'abbia spinto Ridge a lasciarla. Donna le ricorda che l'ostilità verso Thomas è probabilmente la ragione dell'allontanamento del marito. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 22 marzo, invece, Hope, Liam e Katie, come anche Thomas e Steffy, parlano della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Nonostante Brooke abbia firmato i documenti per l'annullamento del matrimonio chiesto da Ridge, lei è convinta che Thomas abbia interferito nella sua separazione dal marito ed è pronta ad andare a fondo alla cosa. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

