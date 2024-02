Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 23 febbraio su Canale 5, Ridge conferma a Brooke la sua decisione di lasciarla definitivamente e di tornare con Taylor. Bill confida a Liam che coglierà l'occasione per cercare di riconquistare Brooke. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 22 febbraio, invece, Hope consola la madre che ha perso il marito un'altra volta per colpa dell'eterna rivale. Brooke non si spiega come mai Ridge fosse così arrabbiato con lei al punto di non darle nemmeno una spiegazione. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE