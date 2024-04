Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda martedì 23 aprile su Canale 5, Sheila, braccata dalla polizia, prosegue la sua fuga per evitare di tornare in prigione.

Steffy sono preoccupati per la loro incolumità ed esortano Baker a impegnarsi perché la fuggiasca venga assicurata alla giustizia.

Nella puntata che è stata trasmessa lunedì 22 aprile, invece, dopo un momento di incredulità per l'inedita armonia instauratasi tra le loro madri, Steffy e Hope sono felici per loro.

Bill si sta preparando ad accogliere Katie per proporle di nuovo di tornare insieme. Liam è preoccupato per il comportamento del padre.

